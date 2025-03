Noah Fadiga scoort bij terugkeer na moeilijke maanden bij Gent én heeft ook ferme dingen te vertellen over opstootje en rode kaart

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het werd een korte, maar krachtige invalbeurt voor Noah Fadiga. Bij zijn rentree wist hij meteen te scoren én was hij ook het 'onderdeel' van een stevig opstootje waarbij een tegenstander werd uitgesloten. En dat allemaal in nauwelijks enkele minuten.

Een dikke vijf minuten voor het eindsignaal mocht Noah Fadiga komen invallen voor KAA Gent tegen KV Kortrijk. Hij wist snel de 1-2 aansluitingstreffer te maken, al kwamen de Buffalo's wel niet meer verder dan dat.

Fadiga helemaal op de terugweg

"Het was een moeilijke avond voor ons", besefte ook Fadiga. Al had hij zelf wel een mooie avond, met een doelpunt bij zijn terugkeer na moeilijke maanden. Enkele maanden geleden moest hij worden geopereerd aan het hart.

"Ik heb even een moeilijk momentje gehad zoals iedereen weet. Ik ben vooral superblij om weer gezond op het veld te kunnen staan. Dat goaltje is natuurlijk mooi, ondanks de nederlaag", aldus Noah Fadiga na de wedstrijd.

Opstootje

En dan was er nog het opstootje, waarbij hij wat ging duwen en tegenstander Ndjeungoue uiteindelijk rood kreeg. "Het bleef wat te lang aanslepen, maar ik wil er niet te veel over zeggen. Het was een wedstrijdfeitje."

"Natuurlijk jammer voor hem dat hij niet slim genoeg was om rustig te blijven. Hij greep twee keer naar mijn keel of zo, ik weet het niet meer zo goed."