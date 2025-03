Supporters KAA Gent zijn Brecht Dejaegere (Kortrijk) nog niet vergeten: dit is zijn reactie

KV Kortrijk boekte een interessante en belangrijke overwinning op bezoek bij KAA Gent. Voor Brecht Dejaegere was het een terugkeer naar de plaats waar hij kampioen werd en de fans zijn hem duidelijk nog niet vergeten.

Toen Dejaegere in de tweede helft werd vervangen, kreeg hij van de supporters van KAA Gent ook een gemeend en groot applaus - ook al stond Kortrijk op dat moment al aan de leiding. Ze zijn de West-Vlaming duidelijk nog niet vergeten in de Planet Group Arena.

Ook de reacties van supporters op een paar posts via de sociale media van Dejaegere werden zeer positief onthaald, ook al speelt hij nu voor een concurrent in de competitie. Eentje die Gent bovendien klopte.

Voor Kortrijk werd het een mooie avond, want er werd uiteindelijk met 1-2 gewonnen. En zo hebben De Kerels de kloof met STVV en Cercle Brugge tot respectievelijk vijf en zes punten weten te verkleinen.

Vertrouwen putten uit zege

"Hier putten we vertrouwen uit. Het ziet er nu toch allemaal al iets beter uit, ook al zijn we nog nergens. We moeten nu in de Relegation Play-offs het proberen af te maken", aldus Brecht Dejaegere na de wedstrijd.

"Het was de tweede keer sinds ik hier vertrokken ben dat ik hier terug was, het is altijd iets speciaal. Het belangrijkste is dat we de drie punten mee naar Kortrijk hebben kunnen pakken."