Club Brugge sluit reguliere competitie af met zege tegen Charleroi, maar maakt zich zorgen om Mignolet

Club Brugge heeft de reguliere competitie afgesloten met een bewogen zege tegen Charleroi. Doelman Simon Mignolet moest na een stevige botsing mert een hoofdblessure van het veld worden gedragen.

Er was even onzekerheid of Club Brugge-Charleroi wel kon doorgaan door asbest in Brugge door een bedrijfsbrand, maar enkele uren voor de wedstrijd werd er dan toch groen licht gegeven om te voetballen.

Doordat er zes wedstrijden tegelijkertijd werden gespeeld op de slotspeeldag moesten de VAR-busjes nog eens uitrukken. Door technische problemen was het echter niet mogelijk om een buitenspellijn te trekken in Brugge.

Bij Club Brugge trokken ze zich er allemaal niets van aan en leek het een makkelijke zondagavond te worden. Al na drie minuten was het prijs, Jutgla werd door Jashari gevonden in de zestien en de Catalaan knalde binnen.

Club te slap in de eerste helft, Guiagon scoort gelijkmaker

Club Brugge kreeg daarna wel nog kansen, maar werkte die niet af. Jutgla botste op doelman Delavallée en zag daarna een kopbal op de paal stranden. Drie minuten later was het aan de overkant wel prijs.

Iets na het halfuur werd Guiagon diep gestuurd en de Ivoriaan had geen kind aan de wijkende Sabbe met enkele overstapjes. Met een plaatsbal verschalkte hij Mignolet, die de bal wel nog even aanraakte. Een koude douche voor blauw-zwart.

Daar herstelde Club niet meer van voor de rust, maar dat deed het wel snel in de tweede helft. Na een warrige fase in de zestien legde Vanaken goed breed naar de inlopende De Cuyper, hij zorgde na vijf minuten opnieuw voor de voorsprong.

Lang duurde die vreugde niet, rond de 53ste minuut werd het heel stil in Jan Breydel. De uitgekomen Mignolet botste stevig met Petris en kreeg een klap tegen het hoofd. De doelman werd minutenlang verzorgd op het veld, maar werd wel bij bewustzijn van het veld gedragen.

De zege van Club Brugge kwam ook niet meer in gevaar. Jashari zorgde iets na het uur voor de verlossende 3-1 na een subtiel steekpassje van Jutgla. Mbenza deed Club nog even schrikken een kwartier voor tijd met de 3-2.

Vermant zorgde na een snelle ingooi enkele minuten later echter al voor de 4-2. Club Brugge sluit de reguliere competitie zo af als tweede, met een achterstand van negen punten op Racing Genk. Charleroi eindigt negende en speelt de Europe Play-offs.