Anderlecht is gewaarschuwd: Club Brugge komt met geweldig nieuws over Simon Mignolet

Simon Mignolet botste zondag zwaar met Jeremy Petris van Charleroi. De doelman werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar stelt het goed. Er kwam ondertussen een nieuwe update van de speler van Club Brugge.

Club Brugge won zijn laatste wedstrijd van de reguliere competitie met 4-2 van Charleroi. Het moment was echter een zware botsing tussen Simon Mignolet en Jeremy Petris.

Lichte hersenschudding

Petris maakte een halve salto, terwijl Mignolet aan zijn hoofd geraakt werd en bleef liggen. Hij werd op het veld verzorgd en nadien op een draagberrie van het veld gehaald, maar moest wel met de MUG naar het ziekenhuis worden gebracht.

Achteraf kwam er vanuit het ziekenhuis al wat meer nieuws. Er werden geen breuken vastgesteld, maar Mignolet heeft wel een hersenschudding opgelopen.

Titelstrijd niet in het gedrang

Mignolet bleef van zondag op maandag dan ook ter observatie in het ziekenhuis, maar heeft ondertussen het ziekenhuis een dagje later alweer mogen verlaten. En er is nog meer goed nieuws vanuit Jan Breydel.

Zo zou de hersenschudding niet al te ernstig zijn, waardoor ook de Champions' Play-offs niet in het gedrang zullen komen. De eerste speeldag op 30 maart tegen RSC Anderlecht zal dan ook niet in het gedrang komen. Een nieuwe opsteker voor blauw-zwart in de strijd om de titel.