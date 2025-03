"Moet er echt uit": Hayen maakt zich zorgen over probleem, Club zelfs slechtste leerling van de top zes

Club Brugge sloot de reguliere competitie af een 4-2 zege tegen Charleroi. Nicky Hayen was echter niet al te tevreden over de tegengoals die blauw-zwart slikte.

Met de 1-0 al na drie minuten van Jutgla leek het een bijzonder makkelijke avond te worden voor Club Brugge tegen Charleroi. Het niveau van blauw-zwart zakte daarna echter, al kopte Jutgla ook wel op de paal.

Iets na het half uur kreeg Club het deksel op de neus met een goal van Guiagon. Net na de rust zorgde De Cuyper al snel voor de 2-1, Jashari scoorde net na het uur voor de 3-1. Mbenza zorgde nog voor de 3-2, Vermant legde tien minuten voor tijd de 4-2 eindstand vast.

Vier doelpunten scoren, dat was alweer geleden van begin januari tegen Beerschot voor blauw-zwart. Aanvallend lijkt het dus ook wel goed te komen voor de Champions' Play-offs, zeker omdat Talbi nog afwezig was.

Club Brugge slechtste defensie van de top zes

Minder tevreden was Hayen over de tegendoelpunten. "Het eerste tegendoelpunt was een omschakeling door dom balverlies van ons. Bij het tweede tegendoelpunt verliezen we dan weer te makkelijk de bal op het middenveld."

"Dat zijn zaken die er echt wel uit moeten", stelde Hayen. Van alle ploegen in de top zes slikte Club Brugge zelfs de meeste tegendoelpunten. Union slikte maar liefst elf goals minder dit seizoen, Anderlecht ook negen minder.