Sterk Cercle na afgekeurd doelpunt naar Relegation Play-offs, David Hubert gaat een paars-witte toverstaf nodig hebben ondanks zwaar overdreven winst

Cercle Brugge had zeker een punt - en meer zelfs- verdiend op Anderlecht en daarmee had het zich gered gezien de andere uitslagen. Maar de VAR en Colin Coosemans staken daar een stokje voor. Anderlecht? Dat moet zich héél grote zorgen maken ondanks de 3-0-winst. En dat is toch vreemd om schrijven.

David Hubert houdt wel van een grapje. Iedereen die de opstelling van Anderlecht onder ogen kreeg, dacht immers dat hij weer met vijf achteraan zou beginnen. De fans inclusief. En die reageerden woedend en met de nodige koosnaampjes voor de Anderlecht-trainer.

Hey als middenvelder

De match begon en ineens was alles weer goed. Want wat had Hubert uitgekiend? Hij zette zowaar Lucas Hey op het middenveld naast Dendoncker. De terugkerende Vertonghen kon zo naast Adryelson wat matchritme opdoen. Een experiment dat zeker niet slecht beviel.

Hey is groter en sterker dan Rits en is voetballend veel beter. Een voetballende zes, zouden ze die nu echt heel die tijd al in huis hebben gehad? Al na zes minuten rendeerde de nieuwe opstelling van Hubert. Want na goed druk zetten, werd er een corner afgedwongen en na doorkoppen van Dendoncker kon Vazquez aan de tweede paal scoren.

Cercle moest eigenlijk winnen en deed er op zijn manier alles aan. Nunes had één goeie kans, geraakt door Coosemans en traag voorbij de tweede paal hobbelend. Voor de rest was het niet goed in die eerste helft, bij beide ploegen. Geen deftige combinaties, linies die veel te ver uit elkaar speelden en veel slordigheden of verkeerde beslissingen.

Afgekeurde goal Cercle

Na een goed begin zakte Anderlecht weer weg. Soms vraag je je af of de spelers boetes krijgen als ze eens een afstandsschot zouden proberen. Het vele 'gebrei' leverde niks op. In de laatste seconden van de eerste helft kwam Van der Bruggen zelfs nog heel dicht bij de gelijkmaker, maar dan was daar weer Coosemans.

Cercle kwam de tweede helft opzetten en kwam zelfs gelijk na een goal van Bruninho, die drie keer mocht proberen. Maar na een VAR-interventie werd die afgekeurd voor een voorafgaande fout op Dendoncker. Dat groepsgesprek bij Anderlecht moet toch niet zo'n impact gehad hebben...

Anderlecht weeral door ondergrens

Onder druk uitvoetballen, dat lukt Anderlecht gewoonweg niet. Het is telkens met lange ballen te doen en die komen dan nog niet aan. David Hubert gaat een toverstaf nodig hebben om deze ploeg strijdvaardig te maken voor de play-offs. Als je dit op de mat legt tegen Genk, Club of Union krijg je een afstraffing.

Want Cercle had nog kansen hoor. Augusto werd door Coosemans van een doelpunt gehouden. Utkus schoot naast. Aanvallend kon Anderlecht heel weinig klaarmaken. Het moest van flitsen van Angulo of Edozie komen, maar die strandden ook steeds bij de laatste man.

Cercle had zeker meer verdiend, maar efficiëntie is ook een ding. En die was er blijkbaar wel bij Anderlecht. Bij de meest onverwachte speler dan nog wel. Adryelson scoorde een echte 'banger'. De Braziliaan volleyde een voorzet van Huerta enig mooi via de deklat in doel. Iedereen in het stadion keek verbaasd naar elkaar. In de slotfase legde Anderlecht dan ook nog zijn enige deftige combinatie van de avond op de mat en Huerta knalde de bal in het dak van het doel: 3-0. Zwaar overdreven!

Maar goed, het zal voor Cercle via de Relegation Play-offs moeten gebeuren. Onwaarschijnlijk eigenlijk gezien de kwaliteit die er in de kern zit en wat ze lieten zien in Europa.