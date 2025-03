Lucas Hey blikt terug op verrassende positiewissel tegen Cercle: "Ik voel me er redelijk comfortabel"

Het was even schrikken aan het begin van Anderlecht-Cercle Brugge. Opeens stond centrale verdediger Lucas Hey naast Dendoncker en Stroeykens op het middenveld. De Deen deed het meer dan degelijk, en dat heeft hij te danken aan zijn jeugdopleiding, waarin hij oorspronkelijk uitkwam als middenvelder.

Het was even een vreemd beeld aan de aftrap van Anderlecht-Cercle Brugge. Opeens stond Hey tussen Dendoncker en Vazquez te wachten om naar voren te stormen.

Oorspronkelijk werd er gedacht dat het ging om een speciale fase die Anderlecht had uitgedacht om de tegenstander te verrassen. Maar niets was minder waar; de Deen speelde zijn volledige wedstrijd op het middenveld.

Verbetering

Dat de Deen het lang niet slecht deed op het middenveld is eigenlijk niet zo verrassend. In de jeugdreeksen speelde Hey oorspronkelijk op het middenveld, vooraleer hij een rijtje achteruitgeschoven werd.

"Ik voelde me redelijk comfortabel op het middenveld", vertelt Hey na de wedstrijd. "Het is niet volledig nieuw voor me, maar het is wel nog zoeken voor het volledige team."

"Ik zou niet zeggen dat ik een slechte wedstrijd heb gespeeld", reflecteert de Deen op zijn wedstrijd. "Er is nog ruimte voor verbetering."

"Volgens de trainer kon ik het team goed helpen op die positie. Mede dankzij mijn gestalte en mijn spel naar voren toe. Ik speel nog steeds het liefst centraal achterin. Maar als de coach vraagt om weer in het middenveld te spelen, zal ik dat zonder morren doen."