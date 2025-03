Maxime Delanghe zwaar teleurgesteld na zure nederlaag tegen Anderlecht: "VAR-fase doet de wedstrijd kantelen"

Het was een zure zondagavond voor Cercle Brugge en doelman Maxime Delanghe. De Vereniging was lang de betere ploeg op het veld van Anderlecht, maar ging toch met 3-0 de boot in tegen paars-wit. Mede dankzij een afgekeurd doelpunt stond het geluk wederom niet aan groen-zwarte kant.

Wie louter aan scorebordjournalistiek zou doen, denkt waarschijnlijk dat Anderlecht eindelijk weer dominant kan spelen en Cercle een pak rammel heeft verkocht. Maar niets is minder waar.

Cercle Brugge was lang de betere ploeg en verdiende om te scoren. In de 54ste minuut leek het dat ook te hebben gedaan. Invaller Bruninho dacht de gelijkmaker te hebben binnengelegd, maar de VAR keurde het doelpunt af voor een eerdere fout van Cercle op Leander Dendoncker.

Te betwijfelen

"Die VAR-fase deed de wedstrijd in hun voordeel kantelen", vertelt Cercle-doelman na de match. Als het doelpunt gewoon was goedgekeurd, was het wellicht 1-1 gebleven, of waren we er misschien zelfs over gegaan."

Of de fout op Dendoncker terecht gefloten was, moet Delanghe voorlopig nog betwijfelen. "Daarvoor moet ik het nog eens herbekijken. Ik vond wel niet dat er een clear error was en dat de VAR had moeten ingrijpen."

Cercle heeft nu twee weken om zich voor te bereiden op de play-downs tegen STVV, Kortrijk en Beerschot. "Het doel was in principe om ons hier tegen Anderlecht te redden. Dat is niet gelukt, dus gaan we het in de play-downs moeten doen", aldus Delanghe.