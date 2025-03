Cercle Brugge-spelers furieus na VAR-fase tegen Anderlecht: "Ze hebben het weer verpest voor ons"

Het zag er lang naar uit dat Cercle zich ging weten te redden door een resultaat te halen tegen Anderlecht. De Vereniging was de betere ploeg en Anderlecht kwam na hun vroege voorsprong niet meer in het spel voor. Alleen zorgde een afgekeurd doelpunt ervoor dat Cercle de wedstrijd uit handen gaf.

De gelijkmaker leek binnen te zijn voor Cercle. Invaller Bruninho knalt de bal voorbij Coosemans en Cercle lijkt zich te verzekeren van het behoud.

Maar daar komt de VAR: scheidsrechter D'Hondt wordt naar het scherm geroepen voor een eerdere fout op Leander Dendoncker. Uiteindelijk beslist hij dat er wel degelijk een fout is begaan en wordt het doelpunt afgekeurd.

Daarop volgt een absolute implosie bij Cercle, en krijgen ze zelf nog twee doelpunten tegen, waardoor ze weer huiswaarts keren met een zware 3-0-nederlaag.

Verpest

Na affluiten is Thibo Somers bij DAZN niet te spreken over de VAR: "Ze hebben het wéér verpest voor ons! Het is altijd hetzelfde, en het is altijd tegen ons!"

"Ze moeten eens in de spiegel kijken", raast hij verder. "Ik heb gehoord dat er maandag een bijeenkomst is met scheidsrechters en alle ploegen. Ik denk dat er daar een hartig woordje gebabbeld zal worden."

Ook ploeggenoot Hannes Van der Bruggen was furieus over de VAR-fase. "Ik heb toch mijn twijfels bij die opvallende beslissing van de VAR. Het was in mijn ogen geen clear error, en het is niet de eerste keer dat we dit meemaken, hé. En dat zorgt er toch ook voor dat we hier nu staan", vertelt hij bij Sporza.

Play-Downs

Ook bij trainer Feldhofer valt de beslissing van de VAR zwaar. "Ja, we zijn heel teleurgesteld. Het was het verhaal van de voorbije weken."

Het is nu aan Cercle om zich te proberen te redden van degradatie tijdens de Play-Downs. "we zullen wel klaar zijn voor de Relegation Play-offs. Nu doet het even pijn, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we er klaar voor zijn", zegt de Oostenrijker strijdlustig.