🎥 Is dit het moment van de slotspeeldag? Van virtueel Europe naar effectief Relegation Play-offs

De meest cruciale fase van de laatste speeldag gebeurde ongetwijfeld in Anderlecht-Cercle Brugge. De bezoekers zagen hun doelpunt afgekeurd worden.

RSC Anderlecht kwam op voorsprong tegen Cercle Brugge. De Vereniging speelde een sterke partij en zette de bordjes weer gelijk via Bruninho, die verschillende keren mocht aanleggen.

Op dat moment zat Cercle Brugge virtueel in de Relegation Play-offs en als het dat gelijkspel aangehouden had, was dat ook werkelijkheid geworden.

De VAR zag echter een voorafgaande fout op Dendoncker, waarna de scheidsrechter van dienst naar het scherm geroepen werd. En die keurde de goal af.

Een heel erg zuur moment voor Cercle Brugge in deze wedstrijd, want uiteindelijk werden het Relegation Play-offs nadat het nog met 3-0 de boot in ging.

Mocht Cercle Brugge uiteindelijk degraderen, dan zal er ongetwijfeld nog eens naar deze fase verwezen worden. De beelden kan je hieronder bekijken...