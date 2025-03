Volgens Peter Vandenbempt is het al zeker: "Zij gaan zich probleemloos redden"

Cercle Brugge werd zondag veroordeeld tot de Relegation Play-offs. Geen groot probleem volgens Peter Vandenbempt, die het allemaal goed ziet komen.

Cercle Brugge en STVV werden als laatste clubs naar de Relegation Play-offs verwezen. De Vereniging verloor met 3-0 van Anderlecht, al kreeg het zeker genoeg kansen om zelf te scoren.

Er werd een doelpunt afgekeurd van Cercle Brugge, wat een goede beslissing leek. Toch waren ze bij groen-zwart boos hierover.

"Thibo Somers had een probleem met het afgekeurde doelpunt van Cercle, maar dat vond ik een terechte tussenkomst van de VAR", zegt Peter Vandenbempt bij Sporza. De commentator wijst ook naar het gebrek aan efficiëntie.

"Misschien had Cercle een van zijn vele kansen moeten afmaken? Of had het meer moeten scoren in andere matchen? Dan stonden ze enkele plaatsen hoger in het klassement."

In de play-downs met STVV, KV Kortrijk en Beerschot komt Cercle wel niet in de problemen volgens Vandenbempt. "Al zie ik eerlijk gezegd geen probleem voor Cercle Brugge. Ze gaan zich probleemloos redden."