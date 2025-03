Cercle Brugge-coach Feldhofer baalt, maar weet ook waar het helemaal is misgelopen: "Daar is het begonnen"

Cercle Brugge heeft een bittere avond beleefd in het Lotto Park. De Vereniging verloor met 3-0 van Anderlecht en is veroordeeld tot de Relegation Play-offs. Trainer Ferdinand Feldhoffer was na afloop teleurgesteld, maar vond dat zijn ploeg meer verdiende.

Feldhoffer was duidelijk in zijn analyse. "We verdienden meer vanavond. We hebben veel kansen gehad", begon hij. "In de eerste 25 minuten was Anderlecht beter en zij scoorden ook. Maar wij kregen ook kansen. Helaas had hun doelman een heel sterke dag en redde alles."

Ook in de tweede helft had Cercle mogelijkheden. "We hadden opnieuw heel veel kansen en scoorden zelfs, maar weer was er een VAR-beslissing tegen ons en werd het doelpunt afgekeurd. Normaal winnen we wedstrijden op stilstaande fases, vandaag verloren we het net daarop."

Volgens de coach past deze nederlaag in een bredere trend. Sinds zijn komst verloor hij maar drie keer, maar de vele gelijke spelen brachten weinig op. "Het is niet alleen vandaag zwaar. Dit is het verhaal van de laatste maanden. Het begon met die gelijkmaker tegen Standard."

"Vanaf dat moment creëerden we wel veel, maar de efficiëntie was weg. We speelden goed, we werkten hard, maar we konden niet meer scoren – en als je niet scoort, kan je niet winnen."

Over de afgekeurde goal had Feldhoffer ook zijn twijfels. "Hannes maakte de fout ervoor, hij had de bal. Maar voor mij was dat geen duidelijke fout van de scheidsrechter."