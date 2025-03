Anderlecht-talent houdt ex-Rode Duivel uit selectie: "De keuzes van de coach kan ik niet becommentariëren"

Killian Sardella is voor enkele weken, of zelfs maanden, uitgeschakeld met een blessure, maar toch werd Thomas Foket niet opgenomen in de selectie van Anderlecht. David Hubert gaf opnieuw de voorkeur aan Ali Maamar.

Die hiërarchie werd vorige maand al bepaald, toen Sardella ontbrak tegen Charleroi. Ook toen koos Hubert voor Maamar en liet hij Foket buiten de selectie. Voor de laatste wedstrijd van de reguliere competitie veranderde daar niets aan: Maamar kreeg opnieuw het vertrouwen, terwijl Foket zelfs niet op de bank zat.

Net als veel ploegmaats kende de jonge verdediger een lastige wedstrijd. "Ik reageer liever niet meteen na een match, maar het was inderdaad een moeilijke partij", erkende Maamar na afloop. "Het belangrijkste is dat we onze principes trouw zijn gebleven, kalm bleven en goed hebben gereageerd."

Maamar, het Zwitserse zakmes van David Hubert

De 19-jarige Belgisch-Marokkaanse verdediger is bescheiden en laat zich niet verleiden tot grote uitspraken, ondanks zijn bevestigde status als eerste back-up voor Sardella. "Ik ben de afgelopen jaren als rechtsachter opgeleid en dat is inderdaad de positie waar ik het meeste plezier aan beleef", zegt hij.

Toch benadrukt hij dat hij vooral hoopt op speeltijd, in welke rol dan ook. "Eerst en vooral wens ik Killian een spoedig herstel. Het enige wat ik wil, is blijven spelen", aldus Maamar, die dankzij zijn polyvalentie een belangrijke troef vormt voor Anderlecht. Hij kan ook als middenvelder uit de voeten, een positie waar Lucas Hey zondag verrassend werd opgesteld.

"De keuzes van de coach kan ik niet becommentariëren (lacht). Maar veelzijdigheid is belangrijk, want zo kunnen we ondanks blessures een competitief elftal behouden", besluit Maamar. Oorspronkelijk werd hij ontdekt als linksback, maar inmiddels voelt hij zich het best op de rechterflank.