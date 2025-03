Dender blijft in JPL en viert na spannende avond het behoud ondanks nederlaag op het veld van KV Mechelen

Dender stond 29 speeldagen lang niet bij de laatste vier maar zekerheid over een verlengd verblijf in de JPL had het nog niet. Daar was het enkel zeker van als het ging winnen in Mechelen. Anders moest er nog naar Cercle en misschien ook STVV gekeken worden.

KV Mechelen had steriel overwicht maar de organisatie van Dender bleef in de eerste 25 minuten probleemloos overeind. Er was nog meer goed nieuws voor de Oost-Vlamingen: Cercle en STVV kwamen vroeg op achterstand. In het tweede deel van de eerste helft kwamen er hier en daar meer openingen. Storm vond na een geslaagde kapbeweging ex-ploegmaat Verrips op zijn weg in de korte hoek.

Na een knappe pass van Hairemans naar Foulon was Storm opnieuw het laatste station van de aanval. Deze keer schoot hij te centraal. Stilaan kwam Dender ook dichter bij een doelpunt. De Wolf stopte de kopbal van Cools en smeet zich ook daarna nog eens vol risico voor de bal. Op een lange bal ontsnapten Scheidler en Nsimba. De ene wou de andere nog bedienen, maar de pass van Scheidler was te hard.

De slotnoot van de eerste helft was voor Mrabti met een plaatsbal op de vuisten van Verrips. Uitgerekend bij een stilstaande fase - in principe een sterk punt - liep het mis voor Dender. De hoekschop van Pflücke was een inswinger, Foulon werkte van dichtbij binnen. Nadat De Wolf de bal loste, kreeg Scheidler wel de kans op 1-1. Het was niet de avond van de Fransman: zijn afwerking was niet genoeg, De Wolf herstelde zijn fout.

Benito Raman scoort opnieuw

Vanderbiest had nog enkele troeven op de bank zitten die hij kon inbrengen. De pas ingevallen Antonio gaf de perfecte voorzet, Raman trapte in één tijd de 2-0 in de touwen. Dat leek de knock-out voor Dender in deze match, maar ook Euvrard deed nog beroep op een invaller die een bijdrage kon leveren. Hens mikte de aansluitingstreffer overhoeks binnen (2-1).

Dender blijft in Jupiler Pro League

Dender vatte moed, maar de grootste hoop op de redding lag op de andere velden. Vanuit het standpunt van Dender mocht STVV niet winnen en vooral Cercle geen punt pakken. Beide scenario's werden werkelijkheid: door de nederlaag van Cercle bij Anderlecht is Dender gered. Een knappe verwezenlijking van Vincent Euvrard & co, ondanks de 1 op 15 op het einde van de competitie. KVM finisht nog in de linkerkolom.