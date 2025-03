Benito Raman heeft gigantisch aandeel in de resultaten en dat is behoorlijk atypisch voor Malinwa

Benito Raman en hij alleen is de man van het seizoen bij Malinwa. Zijn doelpunten hebben KV Mechelen uiteindelijk toch nog een plekje in de linkerkolom van de reguliere competitie bezorgd.

Op 23 augustus 2024 kondigt KVM aan dat het Benito Raman overneemt van het Turkse Samsunspor. Dat blijkt achteraf een cruciale dag, want zonder Raman hadden het wel eens Relegation Play-offs in plaats van Europe Play-offs kunnen worden. Zijn speelminuten blijven een aandachtspunt. Af en toe moet hij eens een wedstrijdje skippen, maar naarmate hij fitter wordt ontpopt hij zich steeds meer tot een doelpuntenmachine.

We hoeven er enkel de laatste zeven uitslagen bij te halen om aan te tonen hoe belangrijk hij geworden is bij KV. Er werd ondanks een numerieke meerderheid met 1-0 verloren bij OHL en Beerschot. Twee keer raden wie er in die matchen niet bij was? Raman. Tegen Gent, Union, STVV, Charleroi en Dender bleef KV ongeslagen. In elk van die wedstrijden scoorde Raman of dwong hij een owngoal van een tegenstander af.

Zonder Raman verliest KVM kwaliteit

De offensieve daadkracht van KV Mechelen valt of staat met Raman. Loopt hij er niet bij, dan moet Lauberbach of - godbetert - Ngoy in de spits spelen. Kwaliteitsverlies dus. Dat is vrij atypisch, want Mechelen is een ploeg dat de voorbije jaren vooral gekend stond als een stevig collectief, zonder pure goaltjesdief. De Mechelse topschutter haalde vaak niet eens de dubbele cijfers. Dat is dit seizoen dus een heel ander verhaal.

Met zijn 13 goals in 24 competitiematchen haalt Raman een knap gemiddelde. Vorig seizoen was Mrabti de meest productieve speler met 8 goals. In het seizoen 2022-2023 scoorde Hairemans 9 keer. In zekere zin is Raman de opvolger van Cuypers, hoewel hij een heel ander type spits was. Die maakte er in 2021-2022 ook 13 maar had daar 29 matchen voor nodig. Storm scoorde dat seizoen zelfs 15 keer, in 32 duels weliswaar.

Cijfers van Raman spreken boekdelen

Kortom: geen enkele KV Mechelen-aanvaller heeft de laatste jaren betere cijfers gehaald dan Raman. Dat is veelbelovend voor de play-offs en voor volgend seizoen, als hij de lijn door kan trekken en fit kan blijven. Het is ook lang geleden dat KV Mechelen nog zo afhankelijk geweest is van een speler. Dat is in de bestuurskamer ook iets om grondig te bekijken.