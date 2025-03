Dender gaat feesten na 'klein mirakel', met scorende Mechelaar tegen Mechelen: "Zijn door veel mensen afgeschreven"

Wat een prestatie. Dender heeft zich in Mechelen verzekerd van het behoud, weliswaar na een nederlaag. De personen die aan het begin van het seizoen voorspelden dat Dender erin zou blijven en zelfs geen Relegation Play-offs zou moeten spelen, waren op één hand te tellen.

"Ik ben ontzettend blij dat we de top twaalf gehaald hebben. Ik heb wel een gemengd gevoel: het was voor ons leuker geweest als we dit behaald hadden door bijvoorbeeld de wedstrijd thuis tegen Genk naar ons toe te trekken of in Leuven te winnen, waar we ook sterk waren. Op basis van ons seizoen is het wel verdiend", trekt Vincent Euvrard de enige mogelijke conclusie.

De trainer van Dender benadrukt dat zijn ploeg eigenlijk het hele seizoen nooit onderaan te vinden was. "We zijn nooit uit de top twaalf geweest: dat is een mooie prestatie. Als club en team hebben we nu de kans om verder te groeien. Eerst en vooral in de Europe Play-offs en daarna met een extra seizoen in de Jupiler Pro league."

Mechelaar scoort tegen KV Mechelen

Rasechte Mechelaar Lennard Hens zag dat zijn doelpunt niet volstond voor puntengewin Achter de Kazerne. "Je bent heel teleurgesteld omdat je verliest en twee minuten later heb je de grootst mogelijke ontlading. Dat maakt emoties los. We hebben dit seizoen mindere maar ook sterke momenten gekend. Ik denk dat iedereen akkoord is dat Dender een plekje in eerste klasse verdient."

En nu feesten? "We hebben een jaarlijkse traditie. Tot vandaag hebben we er niet aan kunnen denken. We gaan wel een aantal leuke dingen doen. We doen al eens een tripje naar het buitenland met het team. Vorig jaar gingen we naar Ibiza. De bestemming voor dit jaar zullen we de komende dagen eens bekijken. Eén ding is duidelijk: deze ploeg moet beloond worden en we moeten elkaar ook belonen."

Dender haalt zijn gram

Dender heeft zijn gram gehaald: dat is ook zo klaar als een klontje. "Iedereen maakt vooraf een eigen inschatting. Ik kan goed snappen dat we door veel mensen in het begin van het seizoen afgeschreven zijn. De eerste woorden in de kleedkamer waren: het tegendeel bewijzen. Voetbal is een spelletje en dat moet gespeeld worden. Aan het einde van de rit kun je heel mooie dingen doen en kleine mirakels waarmaken."