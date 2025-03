Vanderbiest spreekt zich krachtig uit over redding Dender: "Bijna hetzelfde als de titel pakken, goed voor Belgisch voetbal"

De redding is een feit voor Dender en dat reeds na de reguliere competitie. Weinigen die daar aan het begin van het seizoen geld op ingezet zullen hebben.

Oké, op het einde van die competitie pakte de promovendus slechts 1 op 15. Daar zaten een rist matchen bij die heel wat meer punten hadden kunnen opleveren. Zo werd het nog een spannende bedoening, maar Dender heeft het gehaald. Het verzekert zich van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League, zelfs zonder Relegation Play-offs te moeten spelen.

"Een dikke chapeau voor Vincent Euvrard", zet Fred Vanderbiest van KV Mechelen zijn collega met veel plezier in de bloemetjes. "We kennen elkaar reeds een aantal jaren. Een Belgische trainer die al een x aantal jaar meedraait en dan dit verhaal tot een goed einde kan brengen: dat is goed voor het Belgisch voetbal, zo simpel is dat."

Vincent Euvrard gerehabiliteerd

De 43-jarige Euvrard heeft zich inderdaad gerehabiliteerd op het hoogste niveau, na een moeilijke passage bij Zulte Waregem. Hij had uiteraard wel al een titel met RWDM in de Challenger Pro League op zijn cv staan. Deze verwezenlijking met Dender moet misschien nog hoger ingeschat worden. "Wat zij gepresteerd hebben, dat is bijna hetzelfde als de titel pakken."

Om die prestatie naar waarde te schatten, moet je immers ook rekening houden met de omstandigheden. "Zeker als je ziet over welke middelen en infrastructuur Euvrard beschikt. Ik heb zelf nog bij Dender gespeeld en ben er met KV Mechelen geweest voor de heenmatch in de competitie. Alles is daar nog exact hetzelfde. Mijn periode bij Dender dateert van het seizoen 2008-2009. Dat is toch al even geleden."

Ontspannen Dender in Europe Play-offs

De boodschap is duidelijk: het is knap dat Dender met die beperkte middelen toch vier ploegen achter zich kon houden. Het kan nu ontspannen toeleven naar de Europe Play-offs.