Sterkhouders spreken zich duidelijk uit over prestaties en toekomst KV Mechelen: complimenten voor Hasi én Vanderbiest

Hoe moeten we de prestaties van KV Mechelen nu inschatten en wat willen ze zeggen over de toekomst van de club? Sterkhouders Daam Foulon, Geoffry Hairemans en Benito Raman spreken zich uit.

De vormcurve van KVM leverde hoge pieken en diepe dalen op. Hoe kijken ze daar nu in Mechelen naar? "De laatste maanden zijn voor ons heel moeilijk geweest, zowel voor ons als voor de supporters. In Charleroi waren we nog bang voor de play-downs, het doet deugd dat we dan nog 6 op 6 pakken", aldus Daam Foulon, die bijna einde contract is en in verband wordt gebracht met Antwerp.

Iemand die sowieso naar de Bosuil trekt, is Geoffry Hairemans. "Ik begin het wel meer en meer te beseffen." Heeft hij voor zijn huidige club nog een aanbeveling voor de positie van T1? "Dat zijn mijn zaken niet, zij doen volgend seizoen wat ze willen. Fred doet het momenteel goed. Hij stelt de spelers tevreden en straalt heel veel vertrouwen uit. Het systeem is niet echt aangepast, iedereen moest gewoon een tandje bijsteken."

Hairemans zag remonte graag vroeger komen

Hairemans had graag een vroegere remonte gezien. "Jammer genoeg gebeurde dat niet eerder, want Hasi heeft ook prachtig werk geleverd. Fred doet het ook goed." Foulon is ook duidelijk over Vanderbiest. "Ik denk dat Fred gewoon zijn job doet en het voor de spelers heel duidelijk maakt. Net zoals na het ontslag van Steven Defour neemt hij nu ook goed over en zorgt hij ervoor dat we doen wat we moeten doen."

Als KV Mechelen één man moet bedanken voor het vermijden van de Relegation Play-offs, dan is het wel Benito Raman. "Ik heb nooit echt de stress van de play-downs gevoeld", heeft de spits wel ervaring genoeg. "Misschien speelde het bij sommige jongens wel in de hoofden dat we in de slotminuten makkelijk doelpunten slikken. Nu hebben we wel twee keer standgehouden, daar moeten we op verder bouwen."

Efficiëntie Raman goud waard voor Malinwa

Niet toevallig was Raman twee keer matchwinnaar. "Ik had zeker niet verwacht dat ik in totaal vijftien doelpunten (inclusief bekermatchen, red.) ging maken. Iedereen had hoge verwachtingen van mij en dan was het aan mij om die te vervullen. Het is al heel mijn leven mijn kwaliteit om op de juiste plaats te staan, alleen ben ik nu iets efficiënter."