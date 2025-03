De eerste tik is al uitgedeeld: Sterk Racing Genk wint van Union en zet titelambities kracht bij vlak voor Play Offs

Racing Genk heeft de reguliere competitie met een overwinning afgesloten. Op de slotspeeldag wonnen de Limburgers met 2-1 van Union. Tolu en Oh zetten een sterk Genk op voorsprong. El Hadj maakte het nog even spannend maar kon Genk de verdiende drie punten niet meer ontnemen.

Voor beide ploegen was het niet alleen een eerste test voor de Champions Play Offs die binnen twee weken van start gaan maar ook een kans om de ander pijn te doen. Union wou op het veld van Genk de drie punten pakken om zo weer helemaal mee te doen voor de titel. Racing Genk wou dan weer het omgekeerde én hun ongeslagen thuisreputatie van dit seizoen behouden.

Dominant Genk tegen onmondig Union

Na een korte verkenningsfase waarin Union Racing Genk goed kon afhouden met hoge druk, kwam de thuisploeg er steeds beter en beter door. Een eerste kansje was er toen Karetsas ruimte kreeg om uit te halen maar Moris moest zich nog niet vui maken.

Op het halfuur kwam Genk nog eens dreigen. Een vrije trap bleef hangen in de 16 waardoor Smets kon uithalen maar die botste op Khalaili. Smets wou de rebound ook voor zich nemen maar een niet ongevaarlijke omhaal van Mac Allister voorkwam een kopbal van dichtbij van Smets.

Union wou vanuit de omschakeling gevaar creëeren maar buiten een zeldzame uitbraak via Ivanovic en Niang kwamen de Brusselaars er amper uit. Het was eerder terugplooien maar net niet breken. Moris brak ook niet toen hij een laag hard schot van El Ouahdi in één tijd kon klemmen.

Op slag van rust kreeg El Ouahdi na een goede aanval over verschillende stationnetjes opnieuw een mogelijkheid om uit te halen, ditmaal van binnen de 16. Maar Moris reageerde met een knappe parade.

Met een xG van amper 0,04 na één helft moest Union het beter doen in de tweede helft maar het was opnieuw RC Genk dat als eerste voor gevaar kon zorgen. Steuckers besloot uit te halen maar zag zijn laag schot tegen de paal botsen.

Geledelijk kwam Union dan toch wat in de partij met een eerste echte kans oor de bezoekers. Sadiki kreeg de bal voor zijn voeten in de 16 maar die kraakt zijn schot volledig waardoor het leer ver naast rolt.

Tolu breekt de ban

De ruimtes werden groter en hoewel de dominantie van Genk niet was zoals in de eerste helft, bleven ze wel op zoek naar de openingstreffer. Sattleberger ging op zoek naar ruimte in de 16 met een uitstekende loopactie en kreeg de bal via een lobpass van Kayemde. De Oostenrijker hield zijn man aan de praat en legde de bal voor doel waar Tolu voor de neus van Leysen de 1-0 voorbij Moris trapte.

Union reageerde niet alleen door een drievoudige wissel van Pocognoli maar ook via een uitstekende schietkans van Mac Allister. Hij trapte echter zonder overtuiging op de vuist van Penders.

De wissels van Fink rendeerden in tegenstelling tot die van Union wel. Adedji-Sternberg had amper drie minuten nodig om Oh te vinden in de 16 na een destastreuze pass achterin van David. Racing Genk leek Union helemaal tegen het canvas te slaan en de Cegeka Arena daverde.

El Hadj maakt het nog spannend

Maar we kregen nog een prangend slot want vlak voor het einde van de reguliere speeltijd wist Union dan toch te scoren. Een weggewerkte voorzet kwam voor de voeten van El Hadj en die trof via de paal raak in de korte hoek. Wegens zijn Genk-verleden vierde de invaller niet maar het doelpunt telde wel.

In de 6 minuten blessuretijd werd er geen doelgevaar meer gecreëerd waardoor Genk met een zege richting play offs trekt met 34 punten na halvering. Union blijft op 28* punten steken en ziet de titeldroom toch lastig worden.