Kan Genk zorgwekkende statistiek doorbreken en eigen verleden achterwege laten in Champions' Play Offs?

Of u nu fan bent of niet, de play offs voegen toch wel een extra spanningselement toe aan onze vaderlandse competitie. Voor de voorlaatste editie van deze play offs gaat Racing Genk als leider de Champions' play offs in, maar houden ze dit vol?

Pro play offs?

Een speeldag die bol staat van de spanning midden maart, ploegen die al sinds januari op de tippen van hun tenen spelen om een bepaalde doelstelling al dan niet te halen. Het is iets waar sommige andere competities misschien wel jaloers op zijn, het play offs-element. De plaatsen zijn gekend, de punten - indien nodig- gehalveerd. En komend weekend beginnen we er opnieuw aan.

En als we naar de statistieken van de voorbije jaren kijken van die play offs, mag Racing Genk zich toch zorgen beginnen maken. Want de voorbije drie seizoenen werd de winnaar van het reguliere seizoen in de play offs nog voorbijgestoken door een achtervolger uit de top 6 (of top 4). Die halvering van de punten, dat zal ondanks de spanning in de play offs toch een doorn in het oog blijven van menig voetbalfan.

Union, Genk, Union

Drie jaar geleden deed Union het quasi onmogelijke door als promovendus de reguliere competitie als leider af te sluiten met 5 punten voorsprong op Club Brugge maar ging Club er nog vlot over. Eén seizoen later eindigde Genk samen met Union aan kop van het klassement maar ging Antwerp met de titel aan de haal. Vorig seizoen was het opnieuw Union dat de symbolische reguliere titel won. Opnieuw was het Club Brugge dat erover ging na schitterende play offs voor Blauw-Zwart.

"Het voelt alleszins niet anders dan vorige keer om als leider aan die play offs te beginnen", liet Genk-kapitein Bryan Heynen optekenen. "We hebben eruit geleerd en zijn veel matuurder dan toen", aldus Heynen.

Maturiteit of trauma's vervangen?

Aan de statistieken is het alvast niet te merken dat Genk op twee jaar tijd zo veel matuurder is geworden. De gemiddelde leeftijd bij het gelijkspel in de titelmatch tegen Antwerp bedroeg 23,4 jaar. Afgelopen week tegen Union stelde Fink een spelersgroep op die gemiddeld 24,1 jaar oud is. Dat half jaar verschil zit wellicht in het leeftijdsverschil van de kapitein zelf.

Want maar liefst 8 spelers die toen aan de aftrap stonden, maken nu geen deel meer uit van de kern van de Limburgers. Tolu, Heynen en Hrosovsky zijn de enige constanten, al zit die laatste wel op de bank tegenwoordig. Van de bankzitters is bovendien enkel Yira Sor momenteel nog in Genkse loondienst.

En misschien zit daar wel net het succes van Racing Genk dit seizoen? De groep die het trauma van 2 jaar geleden heeft meegemaakt met de schicht van Toby Alderweireld, is op enkele spelers na volledig vervangen. Met een frisse moed kunnen ze aan de play offs beginnen, niet denkend aan wat de club 2 seizoenen geleden overkomen is.