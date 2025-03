Thorsten Fink ziet cruciale mentale opsteker: "Anders was het héél lastig geweest voor deze groep"

Eén wedstrijd voor de start van de play offs heeft Genk al een heel grote mentale boost gekregen voor in die play offs. De competitieleider won namelijk met 2-1 van Union.

Union was naar Limburg afgezakt om de kloof op Racing Genk te verkleinen, zichzelf in de titelrace te brengen én een stevige mentale tik uit te delen aan leider Racing Genk. Maar ze kwamen van een kale reis terug want Union verloor met 2-1 van Genk in de Cegeka Arena.

"We speelden een enorm goede eerste helft", opent Genk-trainer Thorsten Fink op de persconferentie. "In de tweede helft was het wat meer open en konden ze gevaarlijk zijn in de omschakeling. Maar uiteindelijk wisten we toch te scoren en winnen we gewoonweg verdiend", luidde de eenvoudige en eveneens correcte analyse van de Duitse trainer.

Genk genereerde in de eerste helft meer dominantie over Union dat maar zwak voor de dag kwam, maar pas in de tweede helft kon de thuisploeg afstand nemen van de bezoekers uit Brussel.

Mentale aspect

"Het was vandaag belangrijk om te winnen. Maar vooral mentaal", verklapt Fink. "Daar hebben we toen 4-0 verloren. Als we vandaag niet zouden winnen, zou het mentaal wel eens heel lastig kunnen worden voor zo'n jonge groep en leek Union wel onverslaanbaar voor ons. Nu weten we goed genoeg dat ze te kloppen zijn", aldus Fink.

En nu naar de play offs, waar Genk als leider de te kloppen ploeg zal zijn. "Maar momenteel hebben we nog niets buiten dat Conference League-ticket. Volgende week zijn er interlands, hopelijk komt er niemand geblesseerd terug om de play offs te starten, nog 10 finales", besluit Fink.