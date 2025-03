Reactie Heynen spreekt over eerste selectie: "Niet meer gehoopt" en "Daar heb ik meeste stress voor"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In februari is hij 28 geworden maar uiteindelijk is het Bryan Heynen dan toch gelukt om een selectie voor de Rode Duivels af te dwingen.

Het werd al lange tijd gesuggereerd door analisten maar Bryan Heynen mocht nog niet proeven van de Rode Duivels. Maar met de nieuwe bondscoach Rudi Garcia zit de kapitein van KRC Genk er meteen bij in zijn eerste selectie. "Ik had er niet meer op gehoopt", vertelt Heynen ons na afloop van de overwinning tegen Union. "De trainerswissel gaf me een beetje hoop omdat Garcia aan gaf geïnteresseerd te zijn in de eigen competitie. Ik ben blij dat ik hem heb kunnen overtuigen", glundert Heynen. "Op het veld heb ik niet aan de Rode Duivels gedacht nee. Vanaf nu kan ik die knop wel omdraaien richting de Belgische selectie", gaat de middenvelder verder. Traditioneel moeten de nieuwkomers bij de Rode Duivels een liedje zingen voor heel de groep als inwijdingsritueel. Heeft Heynen al iets in gedachten? "Nee, en eigenlijk is het mijn grootste stress naar die week toe. Hopelijk ben ik er snel vanaf", besluit hij met een lach. De Rode Duivels spelen donderdag 20 maart tegen Oekraïne en ontvangen de Oekraïense selectie op 23 maart. Het behoud in groep A van de Nations League staat op het spel.