Ondanks nederlaag komt Pocognoli met stevige waarschuwing voor zijn tegenstanders richting play offs

Geen nieuwe overwinning voor Union tegen Racing Genk. Nochtans was Union goed op dreef in de terugronde. Maar Genk bleek in eigen huis toch nog te sterk te zijn voor de Brusselaars.

Overklast

Vooral in de eerste helft was het verschil tussen Genk en Union duidelijk op de grasmat. Dat vond Union-trainer Sébastien Pocognoli ook: "Ze waren veel dominanter en in bijna alle aspecten beter dan ons. Bovendien kregen we amper kansen in de weinige omschakelmomenten", analyseerde hij na de wedstrijd.

"Een sterk Genk speelde tegen een minder Union vandaag. Zowel individueel als collectief. Dan is het wat ironisch dat net wanneer we wat beter in de partij kwamen, we de 1-0 moesten slikken. Aan dit soort wedstrijden zie je dat we nog stappen moeten zetten", aldus Pocognoli.

Momentum

Nog stappen te zetten maar de play offs staan wel voor de deur. En met de nederlaag tegen de competitieleider lijkt de rol van outsider voor de titel lastig te vervullen voor Union, maar daar wilt Pocognoli niets van weten.

"We starten de play offs met 6 titelkandidaten", vindt hij. "Van die 6 zijn Genk en Club Brugge favoriet, ik wil in het midden laten of wij ook nog een favoriet zijn. Als speler ben ik zelf tweemaal als zesde aan de play offs begonnen en heb daarvan één keer nog meegedaan voor de titel", herinnert hij zich zijn spelerscarrière met Standard.

En dat in de play offs veel mogelijk is als achtervolger, weet Union als de beste. "Vorig jaar had Union 9 punten voorsprong op Club Brugge en werd Club nog kampioen. We moeten zo snel mogelijk momentum zien te creëeren in de play offs en dan is er wat mogelijk", besluit hij.