Genk lijkt helemaal klaar voor de Champions Play-Offs: "Mentaal zijn ze sterker dan Union vorig jaar"

KRC Genk won zaterdagavond het cruciale duel tegen Union in eigen huis met 2-1. Daarmee kan het met een goed gevoel de Champions' Play-Offs ingaan en heeft het een potentiële titelconcurrent een flinke klap uitgedeeld.

Er werd veel verwacht van de absolute kraker van de laatste speeldag van de reguliere competitie. Het was een duel tussen de onbetwiste leider in de stand en dé ploeg in vorm dit jaar. Uiteindelijk was het die eerste die aan het langste eind trok.

Het werd geen mooi schouwspel, zoals velen hadden gehoopt. In de eerste helft waren er amper kansen. Uiteindelijk waren het de Limburgse spitsen, Tolu en Oh, die Genk op een dubbele voorsprong brachten. El Hadj kon nog scoren, maar dat doelpunt kwam te laat om nog iets te forceren.

Mentale tik

Thomas Chatelle, analist bij HBVL, zag goede dingen bij KRC Genk. "Het was geen geweldige wedstrijd om naar te kijken, maar Genk heeft wel een volwassen en een solide prestatie afgeleverd. Ze hebben bewezen dat ze klaar zijn voor de play-offs."

"Voor Union geldt eigenlijk het tegenovergestelde", gaat hij verder. "Voor hen is dit een stevige mentale tik. Ze werden de voorbije weken steeds meer beschouwd als een derde titelkandidaat, maar na deze wedstrijd zullen ze toch beseffen dat het niet simpel wordt om Genk nog in te halen."

Gemakkelijk doelwit

Door hun schijnbaar comfortabele voorsprong wordt dit Genk weleens vergeleken met het Union van afgelopen seizoen, dat uiteindelijk de titel uit handen gaf, mede dankzij een fantastisch Club Brugge. Ook Chatelle maakt de vergelijking tussen de twee.

"In tegenstelling tot het Union van vorig seizoen wordt dit Genk géén gemakkelijk doelwit voor de achtervolgers. Mentaal staan ze volgens mij sterker dan Union vorig jaar", aldus Chatelle.

Uitgebalanceerd

"En dat is toch vooral de verdienste van Thorsten Fink", gaat de analist verder. "Hij blijft erin slagen om de hoofden koel te houden. Dit was in dat opzicht een belangrijke test. Eentje waar ze met glans voor zijn geslaagd."

Chatelle zag niet alleen goede dingen bij de basiself van Genk; ook de bank was wederom van goudwaarde voor de Limburgers, volgens de analist. "Het zijn toch weer de invallers die het verschil hebben gemaakt. Voor de zoveelste keer dit seizoen."

"Die bank kan ook in de play-offs een geweldig wapen worden", blikt hij nog even vooruit. "Er is nauwelijks een kwaliteitsverschil met de basisspelers. Dat toont hoe goed uitgebalanceerd deze kern is."