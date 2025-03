Als leider aan de play offs beginnen: bibberen Heynen en RC Genk bij het idee?

Racing Genk gaat als leider naar de play offs en is dus de prooi van de 5 ploegen achter hen. Lukt het hen om vol te houden tot aan de finish.

Twee keer in drie jaar

Wat een jaartje zonder Europees voetbal wel niet kan doen wat betreft de resultaten in de eigen competitie. Voor de tweede keer in drie jaar tijd wint Racing Genk de reguliere competitie en trekken ze als leider richting de Champions Play Offs. Maar dat je daar niets mee koopt, weten ze in de Cegeka Arena maar al te goed.

"De punten worden toch nog gehalveerd dus iedereen kan nog mans maken op de titel. Het is aan ons om de voorsprong nog wat meer uit te bouwen in de play offs zelf", klinkt het overtuigend bij Genk-kapitein Bryan Heynen.

Geen Alderweireld-scenario

Dat Genk nu op de laatste speeldag Union opzij heeft gezet is wel een stevige mentale opsteker vlak voor die nacompetitie. Was dat nodig om de groep klaar te maken om niet zo'n scenario als twee jaar geleden mee te maken (toen Alderweireld Antwerp de titel bezorgde in Genk door in de blessuretijd te scoren waardoor Genk geen kampioen werd)?

"Nee, is Heynen zeker. "Deze groep is matuurder dan de groep van twee jaar geleden. Toen slikten we op het einde nog iets te makkelijk een tegendoelpunt, dat is nu minder het geval."

De titelkansen van Racing Genk nu zijn dus groter dan die van twee jaar geleden als we de woorden van de kapitein mogen geloven. En hij is er ook van overtuigd dat het mogelijk is voor Genk om die titel te pakken. "We spelen al een heel seizoen met vertrouwen. Als we zo voort doen, zullen we er dicht bij zijn", besluit hij.