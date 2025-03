Bryan Heynen verrast en sluit vertrek bij KRC Genk plots toch niet meer uit

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Wat een week was het voor Bryan Heynen van KRC Genk. Hij tekende een nieuw contract en is voor het eerst Rode Duivel.

Bryan Heynen tekende deze week voor 4,5 jaar extra in KRC Genk. Daarmee lijkt hij een beetje de Wout van Aert van het voetbal te worden, met een contract voor het leven.

De gesprekken hebben langer geduurd dan anders, al ging het in het verleden altijd heel erg snel. Nu werd er al gesproken sinds het einde van vorig seizoen.

Toch sluit Heynen nog altijd geen vertrek naar een andere club de komende jaren uit, zo vertelt hij heel erg duidelijk in een interview met Het Laatste Nieuws. “Ik denk dat het belangrijk is dat je ambitie blijft tonen. In het voetbal weet je nooit”, vertelt de sterkhouder.

Volgend seizoen zou in dat verhaal een heel grote rol kunnen spelen. Heynen weet zelf heel erg goed hoe het scenario dan moet verlopen voor hem.

“Misschien spelen we volgend jaar Europees, doe ik het goed op dat toneel en komt er interesse. In principe kan het dus nog altijd, maar op dit moment - ik heb net bijgetekend - zie ik mezelf hier nog héél lang zitten”, besluit hij.