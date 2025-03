Ploegmaats moesten hem meteen troosten: zware tegenvaller voor basisspeler van Racing Genk

KRC Genk won zaterdagavond met 2-1 van Union SG. De Limburgers kunnen zo op geweldige wijze aan de play-offs starten, maar toch liep niet alles perfect volgens plan.

Racing Genk heeft zijn laatste wedstrijd van het reguliere seizoen achter de rug. Tegen Union volgde er zaterdag nog een laatste grote krachtmeting voor de start van de play-offs.

De Limburgers bleken de sterkste ploeg, al leek Union toch opvallend zwak voor de dag te komen. Uiteindelijk won Genk met 2-1, dankzij doelpunten van Tolu en Oh. Ex-Genkie Ait El Hadj scoorde de aansluitingstreffer voor de Brusselaars.

Maar niet alles liep volgens plan voor Genk. Coach Thorsten Fink moest na dik 20 minuten spelen al ingrijpen.

Middenvelder Ibrahima Sory Bangoura werd stevig neergeduwd door een Union-speler, en bezeerde zich bij het vallen. Hij leek zijn voet te verstuiken in het gras. Na zijn wissel moest hij door zijn ploegmaats meteen getroost worden op de bank door zijn ploegmaats.

Sattlberger (die later een assist gaf aan Oh) nam zijn plaats in. Voor Bangoura is het dubbele pech: hij werd opgeroepen voor de nationale ploeg van Guinee, maar volgens Het Belang van Limburg kan hij vanwege de blessure zijn debuut daar vergeten. Deze interlandperiode althans.