Jan Vertonghen helemaal terug? Nee! David Hubert vertelt wat aanpak zal zijn: "We zullen heel eerlijk moeten zijn"

Jan Vertonghen is officieel weer voetballer. Hij maakte de 90 minuten vol tegen Cercle Brugge, maar daar hing ook nog een dikke 'maar' aan vast. Helemaal 100 procent is hij immers nog niet, maar het mag duidelijk zijn dat Anderlecht hem nodig heeft.

De vraag is of Vertonghen dit seizoen überhaupt nog pijnvrij zal kunnen spelen. En bij uitbreiding dus waarschijnlijk de laatste weken van zijn carrière. Of er moet nog iets serieus veranderen de komende weken. "Het was het moment om eens aan een match te beginnen", zuchtte Vertonghen na Cercle.

"Om fit te geraken voor die play-offs. De voorbije weken was het wikken en wegen, want het was nog niet helemaal ok. Nu trouwens nog niet", sloot hij af met een weinig hoopgevende boodschap.

Maar daar hebben ze bij Anderlecht dus rekening mee gehouden. Vertonghen heeft zeven maanden niet gespeeld en zijn geteisterde pezen en spieren moeten weer wennen aan wedstrijden. "Het was verleidelijk om hem te zetten na twee-drie trainingen hoor", knikte David Hubert.

"Zijn honger was heel groot, maar het was voor mij wachten op het juiste moment. Het wel alles goed met elkaar afwegen en dat gaat elke week zo zijn. Er gaan dagen zijn dat hij het moeilijker heeft en binnen zal moeten blijven."

Maar als Anderlecht enige kans op succes wil hebben heeft het zijn ervaring, leidersschap en voetballende kwaliteiten nodig. "Het gaan 11-12 weken worden waarin we heel eerlijk met elkaar gaan moeten communiceren", zei Hubert nog. "Maar het mag duidelijk zijn dat hij nog van groot belang is en zal zijn."