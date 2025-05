Komt hij de problemen vooraan oplossen? 'Club Brugge heeft nieuwe spits op het oog'

Club Brugge zou zich deze zomer naar verwachting versterken in de spits. Een veelbelovende aanvaller zou op het verlanglijstje van Club Brugge staan.

Het is al benadrukt geweest: stel je eens voor waar Club Brugge nu zou staan als het dit seizoen beschikte over een Kasper Dolberg of een een Promise David, in plaats van een Gustaf Nilsson? Het enige relatief zwakke punt van de kern van Nicky Hayen lijkt zich in de spitspositie te bevinden.

Dit is het bestuur ook niet ontgaan, vooral omdat Ferran Jutgla, zonder twijfel de beste aanvaller van Club dit seizoen, Jan Breydel zou kunnen verlaten bij een goed bod. Er zal deze zomer zeker een nieuwe doelpuntenmaker naar Club komen.

Volgens BILD zou deze wel eens uit Duitsland kunnen komen. Blauw-zwart heeft namelijk zijn zinnen gezet op Nicolò Tresoldi (20 jaar), een jonge aanvaller geboren in Cagliari, maar opgegroeid in Duitsland.

Op dit moment speelt Tresoldi in de 2.Bundesliga bij Hannover 96 en heeft hij 6 doelpunten gemaakt in 33 competitiewedstrijden. Hij is ook U21-international geworden voor Duitsland, met 5 doelpunten in 11 wedstrijden.

Nicolò Tresoldi heeft nog maar één jaar contract over deze zomer. Zijn marktwaarde wordt geschat op 5 miljoen euro, maar Club Brugge zou van deze situatie gebruik kunnen maken om over een interessant bedrag te onderhandelen met Hannover.