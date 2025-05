Anderlecht verrast iedereen: nieuwe voetbaltempel moet plaats bieden aan 50.000 man

Anderlecht wil op termijn een nieuw stadion. Wouter Vandenhaute maakte dat onlangs bekend. Het idee begint nu toch al iets meer vorm te krijgen.

Ondanks een nieuw teleurstellend seizoen in Brussel denkt Anderlecht denkt aan de toekomst. Paars-wit maakt zelfs voorzichtig plannen voor een nieuw stadion in de toekomst. Wouter Vandenhaute maakte dat onlangs bekend.

"We willen groeien. Als Anderlecht op termijn een nieuw stadion wil, kunnen we er beter nu over nadenken dan dat we daar over vijf jaar mee beginnen. Er is al over gebrainstormd", zei hij bij Het Nieuwsblad.

Er is geen haast mee gemoeid, maar de club wil ook niet te lang wachten met de voorbereiding. Begin 2026 is het gedaan met supermarktketen Cora, waardoor een interessante locatie vrijkomt in Anderlecht.

Maar over de plaats is nog grote onzekerheid, er zijn in ieder geval meerdere plekken die als geschikt worden gezien. De ambitie is om er een grote voetbaltempel van te maken. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Op die manier zouden er ook evenementen zoals concerten kunnen plaatsvinden. Paars-wit zou graag een stadion willen dat plaats biedt aan 50.000 supporters. Ter vergelijking: in het Lotto Park kunnen momenteel zo'n 22.000 fans binnen.