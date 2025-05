Hij is zelfs onder de indruk: Thomas Müller heeft bijzonder mooie woorden voor Vincent Kompany

Voor Vincent Kompany was het dit seizoen waarschijnlijk het begin van iets moois, terwijl het voor Thomas Müller een mooi einde werd. De aanvallende middenvelder spaarde zijn lof niet voor de Belgische coach.

Vincent Kompany besloot ongeveer een jaar geleden om bij Bayern München aan de slag te gaan. Hoewel Der Rekordmeister de Champions League-finale niet zal spelen in eigen stadion, kan er toch teruggekeken worden op een geslaagd seizoen.

Bayern won de landstitel in Duitsland, en daar heeft coach Kompany uiteraard een groot aandeel in. Thomas Müller, die afscheid neemt van de club, had mooie woorden voor onze landgenoot.

"Hij heeft een bepaalde manier waarop hij praat met het team. Hij heeft altijd een aanvoerdersmentaliteit gehad, zelfs tijdens zijn carrière. Alle spelers volgen hem. Daar is geen twijfel over mogelijk", opende hij bij DAZN.

"Hij is ook een rolmodel vanwege de manier waarop hij zichzelf presenteert en de doelen die hij nastreeft. Maar ook dankzij zijn harde werk als coach. Het werk van een coach is meedogenloos, maar ik denk dat wij spelers ons daar bewust van zijn", gaat hij verder.

Müller lijkt zelfs onder de indruk te zijn van Kompany. "Ik heb al gezien hoe zijn dagelijkse routine eruitziet en geloof me: hij sluit geen compromissen. Als een coach zo’n duidelijk voorbeeld geeft, dan kan je daar als speler niet onderuit", besluit de Duitser.