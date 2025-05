Afscheid passend voor een koning: Manchester City bereidt een eerbetoon voor aan Kevin De Bruyne

Tegen Southampton zal Kevin De Bruyne zijn laatste wedstrijd spelen in het Etihad Stadium in het shirt van Manchester City. De Rode Duivel krijgt een eerbetoon dat past bij zijn waarde.

Manchester City staat op het op het punt afscheid te nemen van een van de grootste spelers in de recente geschiedenis van de club: Kevin De Bruyne. Aankomende dinsdag zal KDB zijn laatste thuiswedstrijd spelen in het Etihad Stadium, en de club bereidt een eerbetoon voor.

Op de website van Manchester City is nu al te lezen dat Kevin De Bruyne de cover zal sieren van het programmaboekje voor de wedstrijd tegen Southampton. Een tekening in "comic" stijl van de Belg is te zien, met een kroon op zijn hoofd.

"Kevin De Bruyne verlaat ons na tien seizoenen waarin hij de trofeeën aaneenreeg, en daarom is het heel normaal dat hij centraal staat. We moesten hem eren voor zijn laatste thuiswedstrijd", staat er te lezen.

In dit boekje zal het laatste grote interview van KDB als speler van Manchester City te lezen zijn, waarin hij onder andere zijn "Dream Team" zal benoemen, de elf beste teamgenoten waarmee hij bij Manchester City heeft gespeeld. Het is geen gok om te zeggen dat Vincent Kompany daar deel van zal uitmaken.

Tenslotte zullen er columns geschreven worden door Pep Guardiola, clublegende Mike Summerbee en commentator Alistair Mann, terwijl clubfotograaf Tom Flathers zijn 10 beste foto's van KDB zal kiezen. Verdere verrassingen zijn zeker te verwachten, evenals een prachtig eerbetoon van het publiek, daar is geen twijfel over mogelijk.