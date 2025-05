Sensatie in de Eredivisie: absoluut drama in minuut 99 voor Ajax, Bakayoko en Lang mogen dromen van Nederlandse titel

De voorlaatste speeldag van de Eredivisie zorgde voor heel veel spektakel. Na een ongelooflijke domper voor Ajax gaat PSV als leider de slotspeeldag in.

PSV en Ajax vechten in Nederland nog voor de titel. Beide teams speelden woensdagavond een wedstrijd en dat liep voor PSV al een pak beter af dan voor de concurrent.

De club uit Eindhoven, met Noa Lang in de basis, won eenvoudig met 4-1 van Heracles Almelo. Bij de rust stond het al 4-0 voor na twee doelpunten van Tillman en twee van Saibari.

Rode Duivel Johan Bakayoko mocht na de pauze invallen. Hij kwam niet tot scoren maar zag Heracles nog wel de eerredder scoren in de 75e minuut. Ajax deed het minder goed.

De Amsterdamse club nam het op tegen Groningen en kwam na een klein halfuur op voorsprong door een doelpunt van Gaaei. Na de rust gingen de alarmbellen een eerste keer af: van Bergen scoorde de gelijkmaker.

Weghorst leek Ajax te gaan redden door de 1-2 te scoren. Alles was weer in orde, maar het liep nog dramatisch af voor hen. In minuut 90+9 trapte Blokzijl genadeloos een deuk in de titelkansen van de Amsterdammers: 2-2 in de absolute slotseconden.

Door deze resultaten springt PSV over Ajax. De club van Lang en Bakayoko telt nu 76 punten, eentje meer dan de concurrent. Zondag speelt Ajax zijn laatste match tegen Twente, terwijl PSV het opneemt tegen Sparta Rotterdam. Om 14u30 gaat de slotspeeldag van start.