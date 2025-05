Verrassend: jong Belgisch talent krijgt de kans om te trainen bij Manchester City

Het partnerschap tussen Manchester City en Lommel gaat door, een beetje in de schaduw. Toch zal het een veelbelovend Belgisch jong talent de mogelijkheid geven om te trainen met de sterren van Manchester City.

De jonge doelman van Lommel SK, Matthias Pieklak (18 jaar), is erin geslaagd indruk te maken ondanks het moeilijke seizoen van de Limburgers. Ze wilden graag meestrijden voor de titel, maar eindigden uiteindelijk in de strijd om het behoud in de Challenger Pro League.

Pieklak doorliep zijn opleiding bij RSC Anderlecht en KRC Genk, waar hij 3 wedstrijden speelde met Jong Genk. Afgelopen zomer verliet hij Racing voor Lommel, waar hij dit seizoen zijn plaats heeft veroverd in de basis.

En het jonge talent zal nu de kans krijgen om zich te meten op het hoogste niveau: volgens Het Belang Van Limburg zal Matthias Pieklak namelijk mogen trainen bij Manchester City, meer bepaald bij de Elite Development Squad.

In de komende dagen zal Pieklak waarschijnlijk wel niet de kans krijgen om contact te maken met het eerste team, dat zich aan de andere kant voorbereidt op de finale van de FA Cup tegen Crystal Palace.

Maar als hij overtuigt, zou de jonge Belg wel eens kunnen profiteren van de connecties tussen Lommel en Manchester City via de City Football Group. Toch zeker iets om in de gaten te houden...