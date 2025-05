Kompany neemt afscheid van basispion: verdediger trekt naar Ligue 1

Vincent Kompany ziet zijn centrale verdediger Eric Dier naar AS Monaco vertrekken. Dier was transfervrij en maakt de overstap van de Bundesliga richting de Ligue 1. De laatste maanden was Dier een vaste waarde bij Bayern in zowel de competitie als in de Champions League.

Hoewel hij in januari 2024 vooral als paniektransfer werd gezien, heeft Eric Dier nog heel wat wedstrijden voor Bayern München gespeeld. Door blessures, maar ook door het regelmatig mistasten bij tegendoelpunten, van concurrenten heeft de Engelsman de laatste drie maanden alles gespeeld. Nu trekt Dier de deur in München achter zich dicht. Hij neemt afscheid met de landstitel, de eerste prijs uit zijn carrière. Na Sporting uit Lissabon, Tottenham Hotspur en Bayern München zal AS Monaco de vierde club uit zijn carrière zijn. Monaco heeft de transfer zelf aangekondigd op hun sociale media. Bij Monaco komt Dier ex-Antwerp spits George Ilenikhena tegen. De jonge Nigeriaan kende een moeilijk eerste seizoen in de Ligue 1 en kwam tot amper twee doelpunten. Volgend seizoen zal ongetwijfeld beter moeten. Monaco staat op dit moment derde in de Ligue 1. Komend weekend is het de laatste speeldag in de Franse competitie. Mits wat meeval kunnen de Monegasken nog vice-kampioen worden. Dan moeten ze wel nog voorbij Olympique Marseille geraken. Vincent Kompany zal naar verluidt de transfermarkt optrekken om een nieuwe centrale verdediger in te lijven. Dean Huijsen van Bournemouth was één van de opties, maar die lijkt op weg naar Real Madrid.