Bondscoach met een verleden: Rudi Garcia laat zich uit over kritiek en misverstanden

Rudi Garcia wordt soms gepresenteerd als een charmeur, die weet wat te zeggen om zijn publiek te verleiden. Maar de bondscoach zal ook steeds de waarheid vertellen.

Rudi Garcia werd geïnterviewd door Le Parisien dat vroeg naar zijn imago in de ogen van het grote publiek. Zo weten we dat Garcia door sommigen wordt genoemd als de "koning van sollicitatiegesprekken".

Hij wordt ook gezien als een coach die aanvankelijk veel succes heeft, maar het moeilijk heeft om te bevestigen in het tweede seizoen. Garcia verdedigde zich fel: "Bij Lille werd ik kampioen aan het einde van het derde seizoen. Bij Roma eindigde ik twee jaar op rij als 2e. Bij Marseille was ik finalist in de Europa League ongeveer achttien maanden na mijn komst", somt de Belgische bondscoach op.

Bij Lyon verliep het minder goed na het eerste seizoen, maar Rudi Garcia wijst met de vinger naar de verantwoordelijke: Juninho, destijds sportief directeur. "Bij OL had ik mijn hele carrière willen blijven. Maar de sfeer was vergiftigd, met een sportdirecteur die mijn plaats wilde innemen", laat hij zo weten.

"Ik word onterecht veroordeeld. Met een minimum aan objectiviteit houdt deze reputatie geen stand tegen de feiten. Wat valt er nog meer te zeggen?", vraagt Garcia zich af, die ook een succesvolle start had met de Rode Duivels door het tweeluik te winnen van Oekraïne in maart.

Op 20 mei zal Rudi Garcia zijn tweede selectie bekendmaken, dit keer voor de start van de kwalificaties voor het WK 2026. De wedstrijden in Noord-Macedonië en tegen Wales staan begin juni op het programma.