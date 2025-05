OFFICIEEL: STVV heeft eerste zomertransfer beet en kaapt talent weg bij Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

STVV heeft na het einde van zijn seizoen ook meteen zijn eerste zomertransfer voorgesteld. Illyès Benachour komt over van Club Brugge, waar hij bij de U18 speelde.

STVV eindigde het seizoen als winnaar van de Promotion Play-offs. Het bleef spannend tot het einde, maar met dank aan Beerschot dat Cercle Brugge klopte op de laatste speeldag, is Sint-Truiden zeker van het behoud.

De club kan zich dus voorbereiden op een nieuw seizoen in de Jupiler Pro League, en is daar ook volop mee bezig. Woensdag kondigde het haar eerste zomertransfer aan.

De Truienaars nemen Illyès Benachour over van Club Brugge, waar hij afgelopen seizoen actief was bij de U18. Eerder speelde de Marokkaanse Belg ook bij de jeugd van Antwerp.

Sportief directeur André Pinto is in de wolken. "Illyès is een technisch sterke speler met potentieel, die zowel centraal als op de rechterflank uit de voeten kan."

"Hij brengt creativiteit, lef en een flinke dosis ambitie met zich mee. In het recente verleden ontwikkelden al heel wat jeugdspelers zich tot volwaardige eersteklassers op Stayen. Wij hopen dat Benachour in hun voetsporen kan treden", besluit hij op de clubwebsite.