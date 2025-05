Pierre Kompany, vader van Vincent, komt met opvallende boodschap voor Anderlecht-fans

Anderlecht heeft het dit seizoen opnieuw bijzonder moeilijk. Pierre Kompany, de vader van Vincent Kompany, heeft nog een boodschap voor de supporters.

Anderlecht speelt nog twee wedstrijden dit seizoen, tegen Club Brugge en Racing Genk. Als het wint van Club op zondag en Union SG verliest zaterdag van Antwerp, beslissen ze mee de titelstrijd.

Zelf moet paars-wit het waarschijnlijk met de vierde plaats doen. Anderlecht is zo goed als zeker van die plek, behoudens een grote verrassing.

Vincent Kompany zal als coach van Bayern München zijn ex-club toch iets minder goed gevolgd hebben dan andere jaren. Ook zijn vader Pierre Kompany geeft toe dat het wat minder was dit seizoen.

"Ik zat vaak in Duitsland om Vincent te steunen, dus ik heb de prestaties van Anderlecht niet op de voet gevolgd", zei hij volgens Het Nieuwsblad. "Ik kan alleen zeggen dat Vincent met heel zijn hart bij de supporters is gebleven, net zoals dat ook andersom het geval is."

Kompany sluit af met een duidelijke boodschap voor de supporters. "Anderlecht is zijn familie en dat zal nooit veranderen. Ik wil de fans van Anderlecht oproepen om echte supporters te blijven, zoals ze dat in het verleden vaak zijn geweest."