Ex-Buffalo succesvol geopereerd en uit kunstmatige coma gebracht

Taiwo Awoniyi is woensdagavond ontwaakt uit zijn kunstmatige coma. De ex-spits van KAA Gent en Moeskroen botste afgelopen zondag staalhard tegen de paal in de wedstrijd van zijn Nottingham Forest tegen Leicester City. Na een spoedoperatie lijkt de spits nu aan de beterhand.

Het was even schrikken toen Taiwo Awoniyi in de slotfase van de wedstrijd tegen het doelhout knalde. Na enkele minuten oplapwerk van het medisch personeel bij Nottingham Forest, kwam hij tot ieders verbazing weer het veld op.

Na verder onderzoek bleek dat een operatie noodzakelijk was. Om die reden werd de Nigeriaan in een kunstmatige coma gebracht, waar hij woensdagavond uit is ontwaakt.

De Britse omroepdienst BBC meldt dat Awoniyi een darmperforatie had opgelopen na zijn botsing. Gelukkig voor hem was hij nooit in levensgevaar.

Awoniyi zal wel nog verder moeten revalideren. De partij van komende zondag op het veld van West Ham komt uiteraard nog te vroeg.

Nottingham Forest beleeft een geweldig seizoen in de Premier League. Het stond lange tijd derde, maar is nu toch weggezakt naar de zevende plaats. Afgelopen weekend verzilverde het wel een Europees ticket voor volgend seizoen, de eerste keer dat de club hierin slaagt sinds 1996.