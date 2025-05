Gigantisch drama voltrekt zich voor Ajax en Mika Godts: "De hele kleedkamer is er kapot van"

Ajax is aan het falen in de eindsprint van de Eredivisie. Een ongelooflijke ommekeer deed zich voor in Nederland, waar PSV weer aan de leiding staat voor de laatste speeldag.

Sensatie in de Eeredivisie. Ajax had vijf matchen voor het einde van de competitie 9 punten voorsprong op de eerste achtervolger, maar werd woensdagavond ingehaald door PSV.

Na een vierde opeenvolgende wedstrijd zonder overwinning, waarin Ajax in de 90+9e minuut gelijkspeelde op het veld van Groningen, heeft PSV de leiding genomen in het klassement. Dit met nog één wedstrijd te gaan.

Ajax heeft de touwtjes nu dus niet langer in handen en dat zorgt voor frustratie in de Nederlandse hoofdstad. Na de wedstrijd wist de jonge Belg Mika Godts niet goed meer wat hij moest zeggen.

"We hebben alles gegeven. 200 procent. Dus het is gewoon jammer", zei hij bij ESPN. "In de kleedkamer was iedereen er kapot van. De trainer heeft nog geprobeerd nog positief te zijn. We moeten zondag nog een wedstrijd spelen. Laat ons die winnen, en dan zien we wel."

Coach Francesco Farioli heeft nu een verschrikkelijk moeilijke taak en moet zijn troepen voorbereiden op de slotspeeldag dit weekend. Hij gaf zijn spelers vrij op donderdag om zich voor te bereiden op de laatste wedstrijd van het seizoen. "We gaan er alles aan doen om de competitie zondag goed af te sluiten. En je weet nooit wat er nog kan gebeuren. Ook nu hebben we gezien dat voetbal een raar spel is."