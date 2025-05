Ooit de rijzende ster van het Belgische voetbal... Nu al een jaar niet meer gespeeld en van de aardbol verdwenen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Divock Origi is al meer dan een jaar niet meer in actie gekomen. Zijn laatste speelminuten dateren van 21 april 2024, toen hij kort inviel voor Nottingham Forest tegen Everton. Sindsdien verdween hij volledig van het toneel.

Na zijn terugkeer bij AC Milan afgelopen zomer werd hij door de club naar de B-ploeg, Milan Futuro, verwezen. Zlatan Ibrahimovic maakte toen duidelijk dat Origi geen toekomst meer had bij de A-kern. In tegenstelling tot andere afvallers weigerde hij te spelen voor het B-team, waardoor hij zelfs niet meer mocht trainen op het clubcomplex.

Sindsdien traint Origi individueel onder begeleiding van een personal coach, ergens in Italië, weet GvA. Op sociale media is het ook stil: zijn laatste Instagram-post dateert van juli 2024, op X bleef het zelfs sinds september 2023 stil. Origi lijkt bewust uit de schijnwerpers te blijven.

Ondertussen verdient hij nog steeds vier miljoen euro netto per seizoen, ondanks zijn volledige sportieve stilstand. In Italië wordt hij inmiddels omschreven als een ‘spookspeler’: afwezig op het veld, onzichtbaar in de media, maar wel nog altijd goed betaald.

De situatie is bijzonder schrijnend voor een speler die ooit een Champions League-finale besliste. Origi’s gloriedagen bij Liverpool staan in schril contrast met zijn huidige status bij Milan, waar hij niet meer voorkomt in de plannen en zelfs geen trainingsplek meer heeft.

Zijn contract loopt nog tot juni 2026. Milan hoopt hem gratis te kunnen laten vertrekken of opnieuw uit te lenen. Een andere optie is contractontbinding met een vertrekpremie. Tenzij een nieuwe trainer onverwacht in hem gelooft, lijkt zijn toekomst bij Milan definitief voorbij.