Glen De Boeck wil nog wat kwijt over VAR-fase tijdens Anderlecht-STVV en heeft duidelijke mening

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht heeft de eerste drie punten van het seizoen beet. Paars-wit won met 1-0 van STVV na een zeer saaie pot voetbal.

Lange tijd bleef het 0-0 in de wedstrijd Anderlecht-STVV. Zo leken we op het vierde gelijkspel in evenveel wedstrijd af te stevenen.

We kregen zo goed als geen kansen te zien, maar rond minuut 70 werd het voor het eerst spannend. De scheidsrechter werd naar het VAR-scherm geroepen, voor iets wat niet meteen op een fout leek.

Jasper Vergoote legde het advies van de VAR naast zich neer en gaf geen strafschop. Glen De Boeck was het duidelijk helemaal akkoord met de ref.

"Dan zie je nog maar eens dat die scheidsrechters niet hebben gevoetbald. Hij zet gewoon zijn lichaam tussen de bal en de man", begint hij bij DAZN.

"Dat je daar dan twee minuten naar moet kijken... Hij heeft totaal niet de intentie om de man te spelen. Hij wil gewoon de bal afschermen", besluit De Boeck. Later won Anderlecht nog wel door een doelpunt van invaller Mario Stroeykens.