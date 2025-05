Kogel is door de kerk: Kevin De Bruyne weet wat hij wil om te tekenen bij Napoli

Kevin De Bruyne speelt zondag zijn laatste wedstrijd voor Manchester City, waarmee er een definitief einde komt aan een glorieuze periode bij de Engelse grootmacht. De man die bij City maar liefst 19 prijzen heeft gewonnen, staat nu op het punt zijn vleugels uit te slaan als transfervrije speler.

De uitloop van zijn contract is inmiddels officieel en de geruchten over zijn toekomst werden al snel concreet. Na speculaties over een overstap naar Saudi-Arabië, die door familiale redenen snel werden verworpen, lijkt zijn toekomst vooralsnog in Europese richting te liggen. De visie is helder: De Bruyne wil namelijk nog steeds op het hoogste Europese niveau schitteren.

SSC Napoli, de kersverse kampioen van Italië, wordt zo goed als zeker de nieuwe bestemming. De Napolitanen beschouwen hem als de ideale motor om hun spel in de Champions League te versterken en hopen op een krachtige combinatie met Romelu Lukaku.

Volgens aanwijzingen van bronnen zoals Sky Sports heeft de laatste terughoudendheid plaatsgemaakt voor een concrete interesse van Napoli. Ook zijn gezin lijkt positief over een verhuizing naar Napels.

De komende onderhandelingen richten zich met name op het salarispakket en de contractduur. Er wordt gedacht aan een basiscontract voor twee seizoenen, met de optie voor een derde jaar. De club wil laten zien dat ze bereid zijn tot concessies, terwijl De Bruyne aangaf dat hij bereid is in te leveren op zijn huidige loon.

Verwacht wordt dat de gesprekken versneld zullen worden zodra de titelfestiviteiten in Napels zijn afgerond. Misschien volgt er dan begin juni nog witte rook over zijn definitieve overstap.