Vincent Kompany wil ex-smaakmaker uit de JPL naar Bayern halen: gesprekken al opgestart

Bayern München wil zich komende zomer opnieuw roeren op de transfermarkt. Met Vincent Kompany als succescoach lijkt de club haar vizier nu te richten op Kaoru Mitoma, een oude bekende uit de Belgische Pro League.

Mitoma zette in het seizoen 2021/2022 zijn eerste stappen in Europa bij Union Saint-Gilloise. Brighton & Hove Albion had hem voor drie miljoen euro opgepikt in Japan en leende hem meteen uit aan de Brusselse club om ervaring op te doen. In het Dudenpark maakte hij snel indruk met zijn dribbels en aanvallende flair.

De linksbuiten liet bij Union meteen zijn talent zien: hij scoorde acht keer en gaf vier assists. Brighton haalde hem na één seizoen terug en nam hem op in de Premier League-kern. Ook daar bevestigde hij zijn kwaliteiten, met in totaal 24 doelpunten en 19 assists in drie seizoenen tijd.

Mitoma groeide bij Brighton uit tot een publiekslieveling, mede door zijn flitsende spel en spectaculaire acties. Clubs uit de Europese top lonken al langer, maar volgens Sky Sports-journalist Florian Plettenberg is Bayern München nu concreet in de markt.

De Beierse topclub zou al gesprekken gevoerd hebben met de entourage van de 28-jarige Japanner. Mitoma zou erg enthousiast zijn over een transfer naar de Allianz Arena en staat open voor een overstap. Een officieel bod richting Brighton is er echter nog niet uitgebracht.

Voor Vincent Kompany zou het een pikante hereniging worden: Mitoma scoorde in 2022 nog tegen zijn Anderlecht in de play-offs. Zijn huidige contract bij Brighton loopt nog twee jaar, maar Bayern lijkt bereid om door te duwen voor de Japanse smaakmaker.