Analist heeft kanttekening bij Pocognoli: "Dat bewijst dat Union nog geen topclub is"

Analist Franky Van der Elst is onder de indruk van het werk dat Sébastien Pocognoli bij Union verricht heeft. In tegenstelling tot zijn voorgangers lijkt de voormalige Rode Duivel wél op weg om de titel binnen te halen met de Brusselaars.

“Chapeau voor Pocognoli”, klinkt het, al plaatst Van der Elst ook enkele kanttekeningen. Hij herinnert zich hoe Union begin november nog tiende stond. “Bij een topclub was hij toen al ontslagen", zegt Van der Elst in Het Nieuwsblad. “Ik was toen voor een interview bij Chris O’Loughlin, en die bleef rustig. Hij verwees naar de data en beloofde dat het goed zou komen. Dat vond ik straf. Maar net die rust bewijst ook dat Union nog geen échte topclub is. Over vijf jaar is dat misschien anders.”

Van der Elst prijst vooral hoe Pocognoli zijn team heeft opgebouwd. “Op speeldag één stond er een totaal andere ploeg. Spelers als Kabangu, Teklab, Eckert Ayensa en Puertas stonden in de basis, terwijl anderen zoals Burgess geblesseerd waren. Het was een enorme puzzel. Maar intussen is die ploeg sterk gegroeid.”

De cijfers liegen er ook niet om. “Zestien zeges in negentien matchen na Nieuwjaar: dat is fenomenaal. En hij is ook flexibel. In het begin wilde hij opbouwen van achteruit, maar daar is hij deels van afgestapt. Union heeft nu eenmaal geen topvoetballers achterin. Hij past zich aan, dat is de kracht van een goede coach.”

De aanpak van Pocognoli tijdens de play-offs springt voor Van der Elst ook in het oog. “In Brugge zette hij hoog druk, thuis koos hij voor een laag blok. Geen dogma's, gewoon doen wat nodig is. En met resultaat: Club Brugge heeft geen enkele keer kunnen winnen van Union dit seizoen.”

Tot slot waardeert Van der Elst de houding van de coach aan de zijlijn. “Hij is geen zaag die de hele tijd achter de vierde ref staat. Hij focust zich op het spel. Dat straalt rust uit, en dat heeft deze Union nodig gehad.”