Matchwinnaar Mario Stroeykens mag het komen uitleggen na saaie partij: "Er zijn nog werkpunten"

Anderlecht kon niet overtuigen tegen STVV, maar kon wel de drie punten thuishouden. Mario Stroeykens scoorde het enige doelpunt van de avond.

In minuut 77 viel Mario Stroeykens in bij Anderlecht. Niet veel later, 2 minuten ver in de extra tijd, scoorde hij het winnende doelpunt.

"Dat geeft een goed gevoel", vertelde hij na afloop bij DAZN. "We hadden het grootste deel van de wedstrijd de bal, maar grote kansen dan weer niet. Dan weet je dat het moeilijk wordt."

Toch was het echt geen leuke wedstrijd om naar te kijken. Er vielen geen grote kansen en er gebeurde opvallend weinig.

"We zijn er tot op het einde in blijven geloven. Ik scoor dan het winnende doelpunt, dat is een goed begin van het seizoen."

Maar paars-wit kon wel de drie punten thuishouden, zonder publiek in het stadion. "Thuis, en dat hebben vorig jaar al getoond, zijn we een heel moeilijke ploeg om tegen te spelen. We hebben veel ritme en kunnen met veel passie voetballen. Dat komt ook grotendeels door de fans. Nu was dat helemaal anders."

"Er zijn nog wel een paar werkpunten. We zijn een paar spelers kwijt die afgelopen seizoen in de basis stonden. Maar met deze wedstrijd, en de voorbereiding die we gehad hebben, kunnen we met vertrouwen naar de Bosuil", besluit Stroeykens.