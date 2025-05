Anderlecht zet sportieve lijnen uit zonder Wouter Vandenhaute: duo krijgt alle beslissingsrecht

Anderlecht heeft woensdagavond de laatste Fan Board van het seizoen gehouden. Tijdens die bijeenkomst, waarop onder meer Tim Borguet (CEO Sports), Olivier Renard en Kenneth Bornauw aanwezig waren, werden enkele belangrijke verduidelijkingen gegeven over de interne werking.

De afwezige hoofdrolspeler was voorzitter Wouter Vandenhaute. En dat was niet toevallig. Vandenhaute zal zich voortaan niet langer mengen in de sportieve besluitvorming, iets waar de fans al langer op aandrongen. De kritiek op zijn inmenging was dit seizoen groot, en om die onrust te counteren, komt de sportieve eindverantwoordelijkheid volledig bij Borguet en Renard te liggen.

Het duo zal dus de sportieve lijnen uitzetten voor volgend seizoen. Zowel het trainersdossier als de inkomende en uitgaande transfers vallen volledig onder hun bevoegdheid. Vandenhaute blijft op de achtergrond beschikbaar als klankbord, maar zal zich niet meer actief met het sportieve beleid bemoeien.

Vertrouwen herstellen

Deze koerswijziging moet duidelijkheid scheppen binnen de clubstructuur én het vertrouwen van de achterban herstellen. De rolverdeling binnen Anderlecht werd de voorbije maanden geregeld in vraag gesteld, maar nu zijn de verantwoordelijkheden helder gedefinieerd. Renard en Borguet dragen voortaan de volledige sportieve last op hun schouders.

Vandenhaute blijft echter niet overal buiten beeld. In dossiers zoals het nieuwe stadion en zijn mandaten binnen de Pro League blijft hij een centrale rol spelen. Daar ligt zijn focus, terwijl het sportieve voortaan aan mensen met een duidelijk operationeel mandaat wordt overgelaten.

De supporters kregen dus waar ze om vroegen: minder inmenging van bovenaf, meer sportieve logica en duidelijkheid. Dat moet de sereniteit brengen die Anderlecht nodig heeft om de volgende stappen in zijn wederopbouw te zetten.

De komende weken worden cruciaal. Met de zomerse transferperiode voor de deur en een belangrijke keuze in het trainersdossier, zal het meteen duidelijk worden hoe doortastend Renard en Borguet kunnen handelen in hun rol als eindverantwoordelijken.