"Een belediging voor alle draken": één iemand zag positieve zaken, supporters Anderlecht hebben heimwee naar Ariël Jacobs

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht won met 1-0 van STVV. Daarmee was wel meteen alles gezegd over de wedstrijd, want de match zelf was eigenlijk een grote sof. Brian Riemer was niet blind voor de werkpunten, maar ...