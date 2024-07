Belgische kranten snoeihard voor RSC Anderlecht, ook al zijn ze de enige ploeg die won

RSC Anderlecht is na een halve eerste speeldag in de Jupiler Pro League alleen leider. Al lopen alle kranten in ons land niet hoog op met die prestatie.

RSC Anderlecht deed het weer, precies zoals het team van Brian Riemer zich vorig seizoen naar de top van de klassering speelde. Winnen, zonder te overtuigen.

Op de openingsspeeldag morsten Club Brugge en Union SG al met de punten, maar paarswit niet. RSC Anderlecht won, in een leeg stadion, met het kleinste verschil van STVV. De Belgische kranten hielden zich alvast niet in over de prestatie van RSC Anderlecht, zo was er meteen na de match te lezen.

“Een inspiratieloos paars-wit is de eerste ploeg die kon winnen in het nieuwe seizoen en is zo dus ook de eerste leider. Het was dat de wedstrijd zonder publiek gespeeld diende te worden – een straf van vorig seizoen - of de paars-witte spelers mochten onder licht gefluit gaan rusten, vermoeden wij”, schrijft Het Nieuwsblad.

“Anderlecht was niet goed genoeg om het blok van Lattanzio te ontwrichten. Ongeïnspireerd tot het punt dat het ongeïnteresseerd leek”, klinkt het bij Sporza. “Ze verdienen het absoluut niet deze wedstrijd, want zowat elke Anderlecht-speler flirt met een buis , maar ze gaan wel winnen!”

“Riemer haalt opgelucht adem nadat Anderlecht in blessuretijd zege pakt na non-match”, titel Het Laatste Nieuws. “Anderlecht overtuigde niet in zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Integendeel, het ging moeizaam tegen STVV. Maar paars-wit won wel.”

“Als Brian Riemer zijn management ervan wilde overtuigen dat hij versterkingen nodig had, dan was dit de ideale wedstrijd”, schrijft La Dernière Heure. “Het basiselftal had duidelijk zijn tekortkomingen en het opstellen van een aantal spelers die nog maar net aan hun voorbereiding begonnen waren, hielp niet om het tempo te bepalen.”

“Een mooi verhaal en een eerste overwinning op de openingsdag voor Riemer, maar het kan het trieste schouwspel niet overschaduwen. De fans hebben misschien niet verloren door zaterdag van de tribune verstoken te blijven”, eindigde de Waalse krant.