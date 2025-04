Krijgen we nu ook de speler-eigenaar? 'Luka Modric wil niét stoppen met voetballen en koopt zich in bij traditieclub'

Luka Modric denkt aan zijn carrière na het leven als profvoetballer. De Kroaat is alleszins van plan om in het voetbal te spelen. Of wordt hij zelfs speler-eigenaar van een Welshe traditieclub?

Luka Modric heeft een aflopend contract bij Real Madrid. De 39-jarige Kroaat kan een blanco cheque invullen in het Midden-Oosten, maar heeft andere plannen. De middenvelder heeft Florentino Perez gevraagd om zijn contract bij Real Madrid met één seizoen te verlengen. Ook dit seizoen was Modric immers nog steeds basispion als het echt om de knikkers gaat. Welshe traditieclub Al denkt Modric eveneens aan het einde van zijn carrière. Fabrizio Romano weet dat de Kroaat op het punt staat om (mede-)eigenaar te worden van een Welshe traditieclub. Swansea City mag Modric heel binnenkort tot één van de eigenaars rekenen. De Kroaat koopt zich in bij een eigenaarsgroep met onder anderen Andy Coleman, Nigel Morris en Jason Cohen. Gaat Luka Modric ook voor Swansea City voetballen? Het lijkt niet meteen de bedoeling om speler-eigenaar te worden bij The Swans. Al kan het voor de Kroatische sterspeler natuurlijk wel een héél valabel plan B worden…